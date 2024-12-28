Поклонская предупредила россиян о новых испытаниях в 2025 году

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская предупредила россиян о новых испытаниях в 2025-м году. Об этом она написала в Telegram.

Конец уходящего 2024-го года экс-прокурор назвала сложным временем, полным тягот и провокаций.

«Наверное, 2025 год преподнесёт нам новые испытания», — предположила Поклонская. В этой связи она пожелала читателям ее обращения сохранять стойкость и верность принципам.

Ранее Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Йоль. Она опубликовала снимок на фоне новогодней елки. «Я желаю всем волшебства и исполнения самого заветного», — оставила она подпись под фотографией.