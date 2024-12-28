Обвиняемый в домогательствах екатеринбургский священник отправился на СВО

Священник из Екатеринбурга Даниила Сидоров, которого обвиняли в попытке изнасилования местной студентки, отправился в зону спецоперации на Украине.

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Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

— Сегодня он приступил к иному служению — Родине и ее защите. Теперь уже рядовой десантно-штурмового взвода не будет отсиживаться в штабе, а на поле боя принесет плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд. В соответствии с порядком, определенным президентом, и по велению своей совести, он отбыл на место несения военной службы. И я в молитвах предаю его в руки милосердного Господа, — написал в своем официальном Telegram-канале митрополит.

Во вторник, 3 декабря, стало известно о второй жертве священника Даниила Сидорова из Екатеринбурга, которого обвиняют в попытке изнасилования местной студентки. Оказалось, что до этого он напал еще на одну женщину, но та смогла от него отбиться и сбежать. Подробности преступлений, в которых обвиняют Сидорова, — в материале «Вечерней Москвы».