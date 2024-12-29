В РЖД рассказали о новогоднем меню в поездах дальнего следования

В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) рассказали о составе новогоднего меню в поездах дальнего следования. Пост опубликован в Telegram-канале компании.

«Бережем традиции — оливье и сельди под шубой хватит на всех!», — говорится в публикации.

Отмечается, что в вагонах-бистро пассажирам подадут щучьи котлеты с картофельным пюре и сливочным соусом, мясо «По-советски», а также королевские ватрушки с вишневым вареньем.

А в вагонах-ресторанах можно будет попробовать куриное филе «Под шубой» с отварным картофелем, семгу «Новогодняя сказка» с соусом тартар и десерт «Таежное удовольствие» с брусникой, клюквой, сгущенным молоком и кедровыми орехами.

Помимо этого, в вагонах-ресторанах в меню включены рыбное ассорти «Новогоднее» и мясное ассорти «Веселая метелица».

Между тем, в вагоне-бистро поездов «Сапсан» пассажиры смогут приобрести салат «Столичный» и красную икру, а в «Рускеальском экспрессе» — бутерброды с форелью и горячий напиток со смородиной и чабрецом.

Ранее врач, клинический нутрициолог сервиса «Новабиом» Дарья Русанова предупредила, что традиционные для новогоднего стола закуски могут навредить здоровью.