Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании города Ростов в Ярославской области в Ростов Великий. Документ опубликован на портале правовых актов.

«Переименовать город Ростов Ярославской области в город Ростов Великий», - говорится в законе, который ранее был одобрен обеими палатами парламента.

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В законопроекте, который был принят Госдумой 17 декабря, отмечалось, что дополнение наименования города Ростова словом «Великий» позволит юридически закрепить «сформировавшееся и традиционно употребляемое наименование».

При этом жители города неоднократно предлагали переименовать Ростов. В 2023 году за эту инициативу проголосовали 13 854 человека из 13 922 опрошенных.