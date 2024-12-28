В России заблокировали 6 млн опасных БАДов

В России заблокировали порядка 6 миллионов опасных биологически активных добавок (БАД). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), ответственный за маркировку «Честный знак».

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Отмечается, что речь идет о добавках, в которые включены литий, мелатонин и симетикон. Всего — более тысячи наименований. Подчеркивается, что ЦРПТ направил в Роспотребнадзор письмо с просьбой принять меры по приостановлению реализации данных БАДов.

Руководитель Роскачества Максим Протасов до этого заявлял, что в 2024 году больше всего контрафактной продукции было обнаружено среди детских игрушек и биологически активных добавках. Протасов добавил, что в 2024 году Роскачество проверило более 100 тысяч карточек товаров в различных онлайн-магазинах, которые предлагали купить БАД. В результате десятки тысяч предложений были заблокированы, отметил глава организации.