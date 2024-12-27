Россиянам рассказали о погоде в январе

Температура на европейской части России, Дальнем Востоке и в регионах западной Сибири в январе будет «около и выше норм». Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

Он отметил, что большая часть России «занята положительными аномалиями».

«На европейской территории России, на Урале, в западной Сибири и в Красноярском крае температура около и выше нормы, а вот на азиатской части страны это не так, там погода будет нормальная, азиатская, сибирская зима», — добавил Вильфанд.

Говоря об осадках, синоптик указал, что на большей части территории РФ они будут в пределах нормы. При этом на юге европейской части страны, на Чукотке, в Магаданской области и Приморском крае ожидается их дефицит, а в Мурманской и Ленинградской областях, в Карелии, на Таймыре и на северо-западе Якутии — избыток.