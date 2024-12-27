Индийский Нострадамус сделал прогноз на 2025 год

Индийский пророк Пунит Нахата сделал прогноз на 2025 год. В студии программы «Прямой эфир» он рассказал, что ждет Россию и весь мир в наступающем 2025 году.

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По словам Нахаты, будущий год будет лучше, чем уходящий, однако позитивные изменения начнутся только после марта, а до этого по всему миру будут идти серьезные конфликты.

«Нас ждет новый мировой порядок, мы увидим доминирование технологий. Появится основание для новой паровой системы, даже больше — мир станет цельным. Ближе к 2040-м история изменится, многие страны станут жить единой нацией. От демократии мы перейдем к меритократии. Это не произойдет быстро, сейчас закладывается фундамент», — сказал он.

Пророк добавил, что в Европе стабильный мир наступит после апреля 2025 года, тяжелые конфликты завершатся в мае, если получится преодолеть кризис. Говоря о России, Нахата заявил, что она продолжит свое существование в прежнем виде и следующие 60 лет станут для нее «лучшими».

«Это касается сельского хозяйства, внешних отношений, торговли, экономики. Период начался с 2024 года, в 2025-м все пойдет дальше, а в 2026-м страна найдет свой путь в экономике, пойдет рост благосостояния населения, улучшится имидж в мире, появятся планы на будущее. Все сыграет положительно. У людей вырастет уровень образования, банковская система пойдет вверх и, самое главное, придет мир», — указал он.

При этом Нахата отметил, что в феврале, марте и апреле будет «ужесточение, которое надо пережить». Также пророк считает, что в следующем году с РФ снимут жесткие санкции.