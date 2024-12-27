Гость интервью Дудя* рассказал о преследовании журналиста во время съемок

Популярный стендап-комик Андрей Айрапетов рассказал о преследовании журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов) во время интервью с ним. Видео о закулисье съемок доступно на YouTube-канале юмориста.

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Айрапетов вспомнил, как во время съемок интервью в Черногории фанат Дудя попросил его сфотографироваться с ним, после чего обещал не распространять снимок в сети.

«Через час в главном русскоязычном паблике Черногории появляется их селфи с подписью: "Юрий Дудь в городе". И начинается мое первое преследование в эмиграции», — отметил комик.

После публикации снимка, по словам гостя интервью Дудя, поклонники журналиста начали их преследовать.

«Небольшой был город, люди ездили за нами, перекрывали дорогу. Юра выходит, с ними фоткается, все его очень сильно благодарят, восхищаются, пока новая звезда русского стендапа стоит и обтекает», — поиронизировал Айрапетов.

Ранее Айрапетов, уехавший из России в Казахстан в сентябре 2022 года, оценил перспективу возвращения в страну. Юморист сообщил, что недавно принял решение, что не вернется в Россию в ближайшее время. Комик отметил, что чувствует себя как дома в Казахстане.

Интервью Юрия Дудя с Андреем Айрапетовым под названием «Новая звезда русского стендапа» вышло на YouTube-канале журналиста в апреле 2024 года. За восемь месяцев ролик набрал 4,8 миллиона просмотров.