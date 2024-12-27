В Латвии простились с бывшим мужем Седоковой

В Риге прошло прощание с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, который покончил с собой в Москве после развода с экс-вокалисткой группы "ВИА Гра" Анной Седоковой.

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Видео с церемонии публикует РЕН ТВ. Седоковой на прощании не было, присутствовали первая жена спортсмена Сана Оши и его родители. Отец прокомментировал уход Тиммы словами: "Он был хороший сын, хороший мальчик, такой, как все".

Ранее с транспортировкой тела погибшего из России в Латвию возникали проблемы.

Тело Тиммы нашли 17 декабря, 16 декабря у его бывшей супруги был день рождения. Певице потребовалась помощь медиков.