Минобрнауки оценило идею о поступлении в вузы из колледжей без ЕГЭ

Минобрнауки РФ поддержало законопроект, разрешающий выпускникам колледжей поступать в вуз без сдачи ЕГЭ только на схожую специальность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минобрнауки уточнили, что по действующему законодательству университет имеет право принимать абитуриентов из колледжей на основе внутренних вступительных экзаменов, независимо от того, соответствует ли выбранная ими специальность направлению подготовки, на которое они поступают.

«Принимая во внимание такие случаи, Минобрнауки России поддерживает внесенный законопроект», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что закон позволит исключить ситуацию, при которой, например, получивший в колледже специальность «сервис и туризм» абитуриент сможет по упрощенной процедуре поступить в вуз на «лечебное дело» или «биотехнологии».

17 декабря глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования. Министр провел совещание «О предварительных итогах 2024 года и планах на 2025 год» с ректорами российских университетов. В ходе мероприятия Фальков в числе прочего заявил, что ведомство сохраняет системные меры поддержки вузов. Среди них строительство кампусов, создание передовых инженерных школ и молодежных лабораторий.