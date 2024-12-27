В одном из регионов России запретили использовать пиротехнику

Власти Волгоградской области ввели запрет на использование пиротехнических изделий в новогодние праздники. Об этом заявила администрация региона в своем Telegram-канале.

Решение приняли во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Ограничение будет действовать с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. На территории области гражданам запрещено использовать любые пиротехнические изделия. Исключением будут лишь товары I класса по техническому регламенту ТС «О безопасности пиротехнических изделий». К ним относятся хлопушки, бенгальские огни, а также фонтаны холодного огня.

Ранее такое же решение приняли власти других регионов России в преддверии новогодних праздников. Также ограничения действуют в ряде муниципальных округов Московской области, а в Смоленске и Екатеринбурге. Кроме того, в Курской, Белгородской, Ростовской и Брянской областях, а также в Крыму и Севастополе запрет на пиротехнику действовал и раньше.