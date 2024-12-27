Состояние телеведущего Николая Дроздова улучшилось

Телеведущий Николай Дроздова стал чувствовать себя лучше и смог вернуться к занятиям спортом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на жену Дроздова Татьяну.

SHOT утверждает, что в начале декабря 87-летнему телеведущему провели гормонотерапию. До этого он якобы проводил в кровати большую часть времени из-за повышенной утомляемости.

Татьяна Дроздова заявила Telegram-каналу, что сейчас ее муж «чувствует себя замечательно», он вернулся к регулярным тренировкам. Ведущий ежедневно по полчаса занимается на велотренажере.

В 2023 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании и тяжелом состоянии телеведущего. Сам Дроздов и его близкие называли эти сообщения фейками.

В конце января прошлого года Дроздов попал в больницу с множественными переломами ребер. Телеведущий поскользнулся возле подъезда. Сообщалось, что за несколько месяцев ему удалось полностью восстановиться.