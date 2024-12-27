Сразу в двух регионах России введен план «Ковер»

Утром в пятницу, 27 декабря, в аэропортах Сочи и Казани были введены ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Кореняко отметил, что ограничения в аэропорту Сочи были введены около 05:00 по московскому времени. В аэропорту Казани аналогичные меры начали действовать в 06:00 по Москве. В обоих случаях ограничения решили ввести для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Оба аэропорта временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул Кореняко.

В Росавиации сообщали, что ранним утром 27 декабря ограничения на полеты также на время вводились в аэропортах Волгограда и Астрахани. С 06:40 по Москве эти аэропорты работают штатно. По данным РИА Новости, в Волгограде и Астрахани задерживалось прибытие рейсов из Москвы.

По данным Telegram-канала Baza, в аэропорту Казани введен план «Ковер», предварительно, из-за угрозы БПЛА.

Минобороны ранее сообщило, что за ночь над пятью российскими регионами сбили 13 украинских беспилотников. 5 дронов уничтожены над территорией Брянской области, 3 – над Курской, по 2 – над Белгородской и Тульской областями и 1 – над территорией Астраханской области.