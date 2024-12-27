Глава МЧС назвал зоны риска стихийных бедствий в 2025 году

Росгидромет даст в феврале предварительный прогноз весеннего половодья на 2025 год, но МЧС уже начало подготовку к паводкоопасному периоду. Об этом сообщил РБК глава МЧС Александр Куренков.

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Он рассказал, что высокие уровни воды прогнозируются на реках Западной Сибири, в Оби, Тоболе и Ишиме. В Курганской и Тюменской областях есть риск подтоплений из-за повышенных сбросов с казахстанских ГЭС.

Куренков пояснил, что характер половодья весной определяют температурный режим в декабре — марте, запасы воды в снежном покрове в середине марта, глубина промерзания почвы за зиму, толщина льда на реках, сроки их вскрытия, а также места формирования заторов.

По словам главы МЧС, в европейской части страны весеннее половодье проходит выше нормы в Башкирии и Чувашии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Самарской, Оренбургской областях и на всей территории Центрального федерального округа.

Кроме того, добавил он, в марте прогнозируется вероятность природных пожаров в южных районах Забайкалья, Тувы, Хабаровского и Приморского краев.

Накануне Куренков предупреждал, что опасных природных явлений будет становиться больше из-за изменения климата, что приведет к росту количества ЧС.