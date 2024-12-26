Израильская «Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву

Израильская авиакомпания «Эль-Аль» приостановила на предстоящую неделю рейсы из Тель-Авива в Москву в связи с крушением азербайджанского самолета в казахстанском Актау. Об этом РИА Новости сообщили в авиакомпании.

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Там отметили, что на следующей неделе «Эль-Аль» проведет оценку ситуации и по ее итогам примет решение о возобновлении деятельности на данном маршруте.

«Пассажиры будут уведомлены в ближайшее время», — добавили в авиакомпании.

При крушении самолета в Актау погибли семь россиян

Напомним, что 25 декабря в Актау потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку — Грозный. После падения судно загорелось. На борту находилось 67 человек, включая членов экипажа. В результате крушения погибли 38 человек.