В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в катастрофе под Актау россиянах

Двое из девяти пострадавших в результате авиакатастрофы под Актау россиян находятся в тяжёлом состоянии, еще четверо, включая ребёнка — в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

Все пострадавшие проходят лечение в федеральных медицинских центрах Минздрава и больнице департамента здравоохранения Москвы.

«Состояние двоих из них остаётся тяжелым, четверо, в том числе ребёнок, — в состоянии средней степени тяжести», — цитирует Кузнецова ТАСС.

Ещё трое пострадавших идут на поправку, их состояние оценивается как лёгкой степени тяжести.

26 декабря пострадавшие в авиакатастрофе в Актау были доставлены в Россию.

Днём ранее возле Актау потерпел крушение самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. Из 38 погибших опознали десять человек. Из них трое — граждане Казахстана, ещё три человека — россияне и четверо азербайджанцев.