В МВД назвали число проживающих в РФ мигрантов

На территории России в среднем единовременно находятся около 6,5 миллионов иностранных граждан, эта цифра последние годы не меняется. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что ежегодно в РФ въезжают и выезжают около 11-12 миллионов человек.

«Единовременно находится в стране около 6,5 миллионов иностранных граждан. Данные цифры остаются стабильными на протяжении нескольких лет, за исключением пандемийного периода», — добавили в МВД.

При этом в ведомстве не ответили на вопрос, существует ли в РФ дефицит трудовых мигрантов, указав, что этот вопрос относится к компетенции Минтруда России.