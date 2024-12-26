Володин направил депутатам законопроект о полном запрете продажи вейпов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет палаты по охране здоровья законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них.

Согласно документу, предлагается запретить оптовую и розничную торговлю «никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления», сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Инициативу внесли в Госдуму представители фракции КПРФ. Необходимость запрета объясняется «стремительным увеличением числа пользователей данных устройств, особенно среди подростков, слабым контролем со стороны надзорных органов из-за введенного правительством моратория на внеплановые проверки, несмотря на существующие ограничительные нормы».

В ноябре депутаты во главе с Володиным внесли в Думу законопроект, «направленный на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов и прочего». Он предполагает ужесточение ответственности за продажу несовершеннолетним «табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для их производства». Штрафы за такое правонарушение могут составить до 2 млн рублей. 18 декабря законопроект был принят в первом чтении.