Выгуливающую дочь на поводке россиянку наказали

Первомайский районный суд в Омске признал виновной местную жительницу, которая выгуливала дочь на поводке, и привлек ее к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба судов Омской области.

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Согласно материалам дела, вечером 30 сентября местная жительница пристегнула собачий поводок к комбинезону своего ребенка, который после этого встал на четвереньки и, изображая собаку, ходил некоторое время на поводке по спортивной площадке у многоквартирного дома в городе. На заседании суда женщина и ее адвокат настаивали на оправдании, утверждая, что ребенок сам попросил надеть на него поводок и поиграть «в собачку». По их мнению, такая игра не отразилась на ребенке негативно.

Однако суд с этим не согласился и признал ее виновной в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Местной жительнице назначили административное наказание в виде предупреждения.