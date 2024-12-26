В СПЧ призвали проверить муфтия после слов о многоженстве и Деде Морозе

Правоохранительные органы должны провести проверку муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова после его высказываний о многоженстве и Деде Морозе. С таким призывом выступил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Кирилл Кабанов в Telegram.

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Кабанов отметил, что в заявлениях Аляутдинова он увидел проявление радикализма и агрессии, добавив, что поведение муфтия начинает напоминать «нездоровый бред». Он подчеркнул, что вся эта «игра» с провокационно-экстремистским подтекстом против российских законов и традиций продолжается только потому, что лицо, публично выступающее с подобными радикальными призывами, чувствует свою безнаказанность.

— Всем, кому не нравятся, столь чужды и претят наши ценности и образ жизни, должны покинуть РФ и уехать в страны без Деда Мороза, — говорится в публикации Кабанова.

Днем ранее Ильдар Аляутдинов назвал Деда Мороза выдуманным персонажем, который не обладает волшебной силой.

Мусульманам в России разрешили заключать до четырех религиозных браков. Подобное возможно только в случае, если у первой жены нет возможности родить ребенка по состоянию здоровья. Основное условие для многоженства — справедливое и равноправное отношение ко всем женам.