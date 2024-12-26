Создана база биомедицинских данных россиян

Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) создали базу молекулярно-генетических данных жителей России. При создании базы строго соблюдена конфиденциальность, сообщили в пресс-службе Физтеха.

"Проект стартовал в начале 2024 года, его цель - накопление и анализ биологического материала для проведения популяционных исследований и разработки новых медицинских тест-систем. Накопление генетических данных позволяет лучше понимать, как различные генотипы могут влиять на ответ пациента на лечение. Это поможет более точно подбирать терапию, что особенно важно в онкологии, где разные подтипы опухолей могут требовать различных подходов", - отметили в пресс-службе.

Процесс предполагает соблюдение конфиденциальности. В геномный центр МФТИ информация попадает в закодированном виде. Присоединиться к проекту и сдать биоматериал в базу геномных данных МФТИ могут все желающие. Это можно сделать в поликлинике (в том числе медицинском центре института в Долгопрудном) или в клиническом центре.

"Когда мы делаем какую-то разработку, которая использует генотипы, нам нужны стандартные образцы. Как их получить? Можно синтезировать или собрать у добровольцев. Но если случай редкий, то материала нужно очень много. А если мы заранее формируем геномную базу и биобанк, то есть вероятность, что требуемый генотип мы найдем у себя. Это значительно сокращает время и затраты на исследования", - рассказал руководитель геномного центра Денис Гудков.

Большинство технологий, задействованных в создании базы геномных данных, разработано МФТИ. Тем самым снижена зависимость от поставок расходных материалов из-за рубежа.