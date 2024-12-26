Тамару Эйдельман* оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Дорогомиловский суд Москвы назначил штраф в размере 50 тыс. рублей историку Тамаре Эйдельман (признана в РФ иноагентом) по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

© tamaraeidelman / Twitter

"Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы Эйдельман Тамара Натановна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Минюст внес Эйдельман в список иностранных агентов в сентябре 2022 года. В настоящее время она живет за пределами РФ, ведет канал на YouTube. Ранее Эйдельман была оштрафована на 50 тыс. за нарушение правил деятельности иноагента. Кроме того, в отношении возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.