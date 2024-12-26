В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов

Группа депутатов фракции КПРФ предложила ввести запрет на оптовую и розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Такой законопроект внесен на рассмотрение Госдумы 26 декабря.

Авторы инициативы — Евгений Бессонов, Николай Коломейцев, Алексей Куринный — предложили внести изменения в статью 19 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

В соответствии с предлагаемыми нормами, запрещается оптовая и розничная торговля никотином, в том числе полученным путем синтеза, или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления.

В пояснительной записке парламентарии указали на стремительное распространение вейпов, особенно среди подростков, слабый контроль со стороны надзорных органов из-за введенного кабмином моратория на внеплановые проверки, несмотря на существующие ограничительные нормы.

Они также отметили, что устройства для потребления никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей представляют значительную угрозу для здоровья, вызывая развитие зависимости, серьезные респираторные заболевания, повышение риска развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.