Суд обязал возвратить картину XVI века в Россию

Российский суд обязал агента вернуть картину Херри мет де Блеса владельцу после отмены аукционных торгов Sotheby's в Лондоне.

Владелец картины XVI века «Мастерская» фламандского художника Херри мет де Блеса добился ее возврата через Хамовнический суд Москвы, передает РИА «Новости».

Владелец заключил соглашение о продаже картины с фирмой Alexis Ashot Ltd. в 2020 году, но после снятия картины с торгов агент не вернул владельцу произведение, ссылаясь на сложности с возвращением картины от Sotheby's. Собственник обратился в суд, и его требования были удовлетворены.

История картины проверялась по базам Интерпола и другими службами и не числилась в списках украденных произведений.

Доказательства ответчика о наличии уголовного дела суд не принял, так как предоставленная фотография и письмо от Sotheby's не подтвердили правомерность притязаний.

Решение суда было обжаловано, однако Мосгорсуд оставил его в силе, подтвердив законность возврата картины владельцу. Сам владелец отказался раскрыть подробности дела.

В ноябре на аукционе Sotheby's за 6,2 млн долларов продали приклеенный скотчем к стене банан.