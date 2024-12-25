Солист Большого театра рассказал о своем состоянии после ожога рта

Солист оперной труппы Большого театра Василий Соколов подтвердил, что получил ожог ротовой полости, после того как выпил воду, купленную в буфете Исторической сцены учреждения. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Ранее в СМИ появились публикации о том, что в буфете театра проводится проверка, после того как солист получил ожог рта из-за купленной там воды.

«Сейчас со мной все в порядке. Ожог действительно есть, но он небольшой. Я вовремя все промыл»,— пояснил Соколов.

Артист Большого театра получил ожог от воды из буфета

Ранее сообщалось, что в Самаре семья отравилась питьевой бутилированной водой, привезенной службой доставки.