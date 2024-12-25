Умер режиссер Юрий Щербаков

Кинорежиссер и оператор Юрий Щербаков умер на 80-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

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В организации отметили, что режиссер был творческим и талантливым человеком, виртуозно владеющим камерой.

Многие ленты Щербакова стали участниками всесоюзных, всероссийских и международных кинофестивалей, призерами и дипломантами различных киносмотров, заметили кинематографисты.

Щербаков родился 28 апреля 1945 года в городе Ростове-на-Дону. В 1977 году был принят в Союз кинематографистов СССР.

С 2009 по 2012 год работал преподавателем первой категории режиссерского и операторского мастерства Ростовского колледжа культуры.

Известность Щербакову как оператору принесли фильмы «Полярный вариант», «Под стук колес», «Бригадир ГРОЗ». Среди его режиссерских работ — картины «Исповедь дьявола», «Сказка про царя Мидаса», «Партия шахматного офицера»,

Кроме того, он написал сценарии для лент «Деревенская история», «Столкновение», «Мутант», «Суфлёр».