В Госдуме заступились за школьника, принесшего на урок флаг с коловратом

Школьника из Тольятти, принесшего на урок флаг Российской империи с коловратом, не надо считать нацистом, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал обвинения в адрес ребенка со стороны учителей и директора учебного заведения. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что при этом нужно попросить родителей приглядывать за ребенком, чтобы такое поведение в будущем не привело к неприятностям.

© News.ru

Что касается флага Российской империи, то он с нацизмом не связан вообще никак. Я не думаю, что ученика стоит числить нацистом, но попросить родителей за ним приглядывать стоит. Такое некритичное поведение может затянуть его во многие разные неприятности. Тут дело именно в том, чтобы критично относиться ко всему, с чем сталкиваешься, — пояснил Вассерман.

По словам депутата, насчет коловрата эксперты до сих пор спорят. Он обратил внимание, что некоторые ссылаются на древние традиции, а другие заявляют о влиянии нацистов на восприятие данного образа.

Насчет коловрата эксперты до сих пор спорят. Кто-то ссылается на древние традиции, кто-то на то, что нацисты своим использованием свастики перечеркнули все традиции, связанные со всей этой группой образов. Не только конкретно с той свастикой, что они использовали. Сейчас любые подобные символы вызывают отторжение, — добавил парламентарий.

Ранее прикубанский районный суд в Краснодаре назначил подростку, ударившему ножом в ходе конфликта сверстника в школе, наказание в виде 30 тысяч рублей штрафа. После уплаты его с родителями выдворят за пределы России.