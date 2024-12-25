Преподаватель одной из школ в украинском Львове обратился к подопечным с предложением отправиться на фронт, чтобы там школьники скорее погибли. Как передает «Страна», автором высказывания является учитель физики в школе № 30. Учащиеся смогли записать голос преподавателя, который, помимо прочего, оскорблял их.

Надо на фронт, на передовую, поняли? И, может, там сдохнете быстрее. Придурки! Надоели, дебилы, — говорит на видео мужчина.

Ранее экс-депутат Верховной рады Юрий Сиротюк предложил регулярно снижать мобилизационный возраст при непрекращающемся конфликте. Он считает, что благодаря этому молодые украинцы будут лучше понимать свои перспективы, а сама армия будет «омолаживаться». Экс-депутат также раскритиковал тех, кто против призыва в армию молодых людей от 18 до 25 лет.

Позже депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада запретила мобилизацию в ВСУ военнообязанных, не достигших возраста 25 лет. По его словам, законопроект поддержали 311 парламентариев из 450. Решение приняли на фоне массового бегства из страны старшеклассников. Об этой тенденции заявлял министр образования Оксен Лисовой.