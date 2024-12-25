В российском городе Ленина нарядили в Деда Мороза

В Ирбите Свердловской области памятники нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Об этом сообщает Telegram-канал «Огненный гид».

Так, памятник Ленину облачили в одеяния Деда Мороза, а памятник Екатерине II — в Снегурочку.

В администрации города заверили, что организаторы ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан. Целью было создание предновогоднего настроения. После праздников костюмы с монументов будут сняты.

© Telegram-канал «Огненный гид»

Ранее жители Калининграда возмутились частично обнаженной скульптурой, выставленной на местной рождественской ярмарке. Композиция выполнена из металла и представляет собой мужчину, держащего на плечах миниатюры городских достопримечательностей. Предметом широкого возмущения стал ее неприкрытый зад фигуры.