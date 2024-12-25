Россиян предупредили о лавинной опасности, дождях и шторме на юге страны

На юге России в ближайшие дни ожидаются лавинная опасность и дожди, заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Кроме того, по его словам, на Сахалине прогнозируется сильный снегопад.

В ближайшие дни в горах Краснодарского края лавиноопасно, в Крыму ожидается дождь, на участке Анапа - Геленджик ветер будет доходить до 20 м/с. Вот этот ветер обусловливает волнение моря и, конечно, очень неблагоприятен, потому что мешает тем работам, которые там сейчас ведутся, — сказал метеоролог.

По словам Вильфанда, в четверг, 26 декабря, и в пятницу, 27 декабря, на Сахалине пойдет сильный снег. В регионе выпадет 20 мм осадков менее чем за 12 часов. При этом прогнозируется сильный ветер, который будет дуть со скоростью 20-25 м/с. Из-за метели ожидается ухудшение видимости на дорогах.

В Пермском крае прогнозируется сильный гололед. Кроме того, в регионе существует угроза обрыва проводов.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что предновогодняя неделя, с 23 по 29 декабря, в Москве выдастся теплой и пасмурной. Синоптик отметил, что 27–28 декабря температура воздуха будет положительной — от нуля до одного градуса тепла.