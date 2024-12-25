В России призвали отказаться от Санта-Клауса на новогодних товарах

В России призвали отказаться от образов Санта-Клауса и оленя Рудольфа на новогодних товарах. С таким предложением выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, передает RT.

«В предновогодние дни мы сталкиваемся с огромным количеством предметов, изображающих Санта-Клауса, американских рождественских оленей, с надписями Christmas, Happy New Year и так далее. Прошу Вас оценить возможность выпуска инструкций для розничной торговли, в которых будет указание отдавать приоритет поддержанию отечественных новогодних персонажей», — сказал он в обращении на имя главы Минпромторга РФ Антона Алиханова.

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Он также отметил, что товары с изображением Санта-Клауса продвигают иностранную культуру в России, из-за чего многие дети начинают отдавать предпочтение «западному пантеону» вместо Дедов Морозов и Снегурочек. По мнению Ветрова, это негативно сказывается на процессе защиты российской культуры.

До этого россиянам объяснили разницу между Николаем Чудотворцем и Санта-Клаусом. Отмечается, что в православии святой Николай Чудотворец не является исполнителем желаний, что отличает его от образа Санта-Клауса.