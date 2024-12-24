Мазут из Керченского пролива может загрязнить берег Крыма

Нефтяное загрязнение вод Керченского пролива, возникшее после аварии танкеров 15 декабря, может под влиянием ветра привести к загрязнению берега Крыма на протяжении от Керченского пролива до Феодосийского залива, сообщается на сайте Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Вечером 23 декабря ветер изменился на восточный, что может привести уже к загрязнению берега Крыма от Керченского пролива до Феодосийского залива. Именно на этот район следует обратить особое внимание", - говорится в сообщении.

Сотрудники ИКИ и Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН ведут мониторинг развития ситуации по данным радиолокационного зондирования с помощью спутниковой информационной системы See the Sea, разработанной и поддерживаемой ИКИ РАН.

По данным ученых, к 7:00 23 декабря направление ветра сменилось с юго-восточного на западное.

"Именно этим и объясняется вынос мазутного загрязнения от береговой зоны в сторону моря вдоль всего крымского берега в Керченском проливе", - отмечается в сообщении.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий. ЧП - группировка, участвующая в работе, превысила 10 тыс. человек.