Глава Минпромторга РФ назвал конструкцию SSJ-100 безопасной

Конструкция отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) безопасна, заявил в беседе с РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

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Специалисты продолжают совершенствовать самолет, учитывая данные, которые они получают при его эксплуатации, подчеркнул он.

"Это вопросы из компетенции наших коллег из Росавиации. Они уже заявляли, что SSJ-100 сертифицирован по российским и международным правилам, соответствует всем требованиям летной годности, прошел все необходимые испытания", – заявил Алиханов, отвечая на на вопрос о дополнительных проверках SSJ, которые уже были переданы в эксплуатацию.

Ранее в Росавиации заявили, что поводов отказываться от эксплуатации Sukhoi Superjet 100 нет. Таким образом в ведомстве прокомментировали пожар, произошедший в аэропорту Антальи 24 ноября после посадки SSJ-100.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Согласно результатам предварительного служебного расследования, причиной жесткого приземления стал непрогнозируемый сдвиг ветра. После остановки самолета на взлетно-посадочной полосе загорелось авиатопливо, вылившееся из деформированного топливного бака. При этом само судно не загоралось.