Актера Косырева из "Склифосовского" увезли в реанимацию из театра

Актера Евгения Косырева забрали в реанимацию прямо из московского Театра имени Вахтангова. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

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По словам собеседника канала, у артиста "диагностировали проблемы с печенью и брюшной полостью".

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Косырев родился в 1982-м году. В Театре Вахтангова служит с 2003-го.

На экране - с нулевых, на счету - более 60 проектов: "Штрафбат", "Жмурки", "Не родись красивой", "Склифосовский".