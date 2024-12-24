Глава СПЧ России назвал многоженство «дорогой к экстремизму»

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал многоженство «дорогой к экстремизму». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Фадеева, многоженство должно быть уголовно запрещено в России, поскольку оно «отрицает Конституцию и ведет к экстремизму». Таким образом он прокомментировал фетву, ранее принятую Советом улемов Духовного управления мусульман России — она допускала для заключение до четырех браков. Позже Генпрокуратура потребовала убрать фетву.

«Целиком поддерживаю реакцию прокуратуры. Эта дорожка — очень опасная, которая, как указала прокуратура, в определенной степени отрицает Конституцию, это дорожка, которая ведет к экстремизму и соответствующим статьям Уголовного кодекса», — заявил Фадеев.

Помимо этого глава СПЧ также добавил, что перед принятием фетв подобные вопросы должно быть вынесены на общественное обсуждение. Он также добавил, что статья о запрете многоженства была в Советском Уголовном кодексе — Фадеев предложил возродить эту практику.

Ранее Совет улемов Духовного управления мусульман России отозвал фетву, разрешающую религиозное многоженство.