Участника Pussy Riot внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов участника группы Pussy Riot Петра Верзилова*. Об этом сообщает РИА Новости.

«Верзилов Петр Юрьевич, 25.10.1987 года, город Москва», — говорится в перечне.

Также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес Ярославу Хрестину, которая передала взрывчатку для подрыва машины бывшего полковника СБУ Василия Прозорова*.

Ранее Басманный суд Москвы признал Верзилова виновным в совершении преступления по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России. Ему назначили наказание в виде восьми лет и четырех месяцев колонии общего режима. Также ему запрещено администрировать интернет-сайты в течение трех лет и десяти месяцев. Верзилов находится за границей, поэтому приговор ему вынесли заочно.

*физлицо, выполняющее в РФ функции иноагента

*физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов