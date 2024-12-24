Соловьев спел Захаровой и назвал ее богиней

Известный российский журналист Владимир Соловьев записал видео с поздравлениями с днем рождения в адрес официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

Дипломат опубликовала ролик в своем Telegram-канале.

«Есть вещи, которые можно только заслужить. Например, песню в [день рождения] в исполнении Владимира Соловьева», — написала Захарова.

В самом видео Соловьев отмечает, что думал о Захаровой, пока вел эфир. Он назвал официального представителя МИД «талантливой, прекрасной и замечательной богиней», после чего несколько раз спел: «С днем рождения тебя».

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Ранее Захарова заявила, что встречу украинских скаутов и президента Украины Владимира Зеленского можно сравнить со знакомством детей с педофилом. На такие сравнения ее подтолкнуло «маниакальное стремление киевского режима снизить мобилизационный возраст» в стране.