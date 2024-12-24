В МЧС пообещали сделать домофоны частью системы оповещения населения

Домофоны будут частью системы оповещения населения в стране, заявил МЧС РФ Александр Куренков.

При этом он отметил, что они они не заменят основные средства системы оповещения, среди которых: сеть электросвязи, радио- и телевещание.

Ранее в многоквартирных домах Таганрога после попытки атаки Вооруженных сил Украины пообещали установить умные домофоны для быстрого прохода в бомбоубежища.

Новые устройства оборудуют системой распознавания лиц, благодаря которым в здание можно будет попасть без ключей, пояснила мэр Таганрога. Благодаря интеграции в систему 112 эти же устройства будут информировать горожан об атаке БПЛА. В случае отсутствия угрозы информирования не будет — даже если при этом будут работать системы ПВО.