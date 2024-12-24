В России предложили закрепить норму о выплате 13-й зарплаты

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с предложением закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате работодателями 13-й зарплаты перед Новым годом.

По его словам, данная инициатива поможет повысить мотивацию сотрудников, а следовательно и увеличить производительность труда при кадровом дефиците.

«Ну и по-человечески эти деньги нужны людям, чтобы хорошо встретить Новый год, сделать подарки своим близким», — цитирует Миронова ТАСС.

Ранее партнёр практики трудового права BGP Анна Иванова рассказала, что выдачу 13-й зарплаты вправе назначать только работодатель.

Также аналитики HR-холдинга Ventra опросили специалистов из различных сфер и выяснили, что россиянам для счастья нужна зарплата от 200 тыс. рублей.