Телеканал "Победа" подверг цензуре фильмы "Брат" и "Брат 2"

По данным канала, в первой части фильма цензуре подвергли реплику Данилы Багрова: "Не брат ты мне, гнида черножопая". В момент ее произнесения аудиодорожка была приглушена. Во второй части убрали фразу персонажа Виктора Сухорукова: "Вы мне, гады, еще и за Севастополь ответите!".

© Газета.Ru

Авторы обратили внимание, что первыми вырезанные реплики заметили блогеры, освещающие события на СВО. Они назвали удаленные реплики "самыми культовыми фразами". Неназванный блогер предположил, что причиной цензуры стал страх "задеть украинцев".

В сентябре комиссия по топонимике Екатеринбурга одобрила установку памятника режиссеру Алексею Балабанову. Он будет располагаться перед зданием Свердловской киностудии, где кинодеятель начинал свою карьеру. Открытие памятника планируется приурочить к объявлению 2026-го годом уральского рока.