«Катастрофа»: звезда советского кино Наталья Фатеева раскрыла размер своей пенсии

Одна из главных красавиц советского кино, Наталья Фатеева, празднует 90-летний юбилей. Актриса в последнее время мало с кем общается, но в честь праздника решила немного рассказать о своей жизни. Звезда фильма «Три плюс два» рассказала, что живет на пенсию в размере 36 тыс. рублей.

Звезда советского кино раскрыла размер своей пенсии
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По словам Фатеевой, ее пенсию давно не пересматривают, но благодаря мэру Москвы Собянину, на эту сумму хотя бы можно выживать.

«Если бы не мэр Собянин, который добавил народным и заслуженным артистам 30 тысяч, и Михалков, который добавил нам 20 тысяч — это была бы катастрофа. Мой рабочий стаж 71 год», — приводит слова артистки mk.ru.

Она призналась, что встретит день рождения в компании четырех человек: актриса не любит шумные сборища. Фатеева не очень рада таким цифрам и не понимает, зачем отмечать 90-летие.

Первым мужем артистки был актер Леонид Тарабаринов. Во втором браке с Владимиром Басовым, Фатеева родила сына Владимира. От третьего супруга, летчика-космонавта Бориса Егорова у звезды есть дочь Наталья.

Сын и дочь долгое время не общаются с матерью, поэтому Фатеева справляется со своими проблемами в основном самостоятельно.

Ранее Наталья Фатеева рассказала, что жалеет о разводе с Владимиром Басовым. Подробнее читайте здесь.

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