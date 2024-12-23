Звезда советского кино раскрыла размер своей пенсии

Одна из главных красавиц советского кино, Наталья Фатеева, празднует 90-летний юбилей. Актриса в последнее время мало с кем общается, но в честь праздника решила немного рассказать о своей жизни. Звезда фильма «Три плюс два» рассказала, что живет на пенсию в размере 36 тыс. рублей.

По словам Фатеевой, ее пенсию давно не пересматривают, но благодаря мэру Москвы Собянину, на эту сумму хотя бы можно выживать.

«Если бы не мэр Собянин, который добавил народным и заслуженным артистам 30 тысяч, и Михалков, который добавил нам 20 тысяч — это была бы катастрофа. Мой рабочий стаж 71 год», — приводит слова артистки mk.ru.

Она призналась, что встретит день рождения в компании четырех человек: актриса не любит шумные сборища. Фатеева не очень рада таким цифрам и не понимает, зачем отмечать 90-летие.

Первым мужем артистки был актер Леонид Тарабаринов. Во втором браке с Владимиром Басовым, Фатеева родила сына Владимира. От третьего супруга, летчика-космонавта Бориса Егорова у звезды есть дочь Наталья.

Сын и дочь долгое время не общаются с матерью, поэтому Фатеева справляется со своими проблемами в основном самостоятельно.

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