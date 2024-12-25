В Крыму ввели штрафы за склонение беременных женщин к абортам

Государственный совет Республики Крым одобрил законопроекты о запрете склонения беременных женщин к абортам и установлении за это штрафов, сообщает ТАСС по итогам заседания сессии парламента.

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Согласно принятому закону, введен термин "склонение", который подразумевает понуждения беременной женщины к аборту путем уговоров, подкупа, шантажа и использования служебной зависимости беременной женщины при исполнении ею трудовых обязанностей.

Теперь за это в Крыму предусмотрена административная ответственность: штраф для граждан - от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 25 до 50 тысяч, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.

По данным комитета по здравоохранению Госсовета Крыма, за девять месяцев 2024 года в медицинские организации за прерыванием беременности обратились 1 299 женщин. Из них 368 решили сохранить беременность.