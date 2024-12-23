В российском регионе разгорелся скандал из-за Джеффа Монсона

Члены объединения «Северный Человек» в Сургуте пожаловались на то, что организаторы визита бойца смешанных единоборств Джеффа Монсона, запретили записать приветственный ролик со звездой спорта.

Записывать совместное видео якобы запретил лично глава спортивного Центра «Атлант» и депутат думы Сургутского района Алил Шахшаев.

«Участники „Северный человек“ Сургут обратились к Джеффу Монсону с просьбой записать приветственное видео для участников общественного движения и жителей города. Но депутат Сургутского района, по совместительству директор спортивного комплекса „Атлант“ Алил Шахшаев, где и проходил открытый турнир, запретил делать подобные видео. Вот такая вот дружба народов, спортсменов и активистов», — сказано в сообщении сообщества.

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Оперативно получить комментарий Шахшаева не удалось, в приемной спортцентра сослались на занятость руководителя. Замдиректора Максим Корнилов в разговоре с журналистом URA.RU заверил, что не в курсе, о каком обращении идет речь.