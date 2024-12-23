Россияне не готовы тратить деньги на подарки близким

Уже совсем скоро Новый год, и «ФедералПресс» решил выяснить, сколько денег готовы потратить россияне на подарки для своих родных и близких.

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Согласно проведенному опросу, всю 13-ю зарплату на подарки готовы спустить всего 3 % опрошенных. От 3 до 10 тысяч рублей – 17 %. До 3 тысяч рублей и от 10 до 25 тысяч рублей – по 23 % опрошенных.

Подавляющее количество – 34 % – ответило, что вовсе ничего не планирует дарить.

Ранее «ФедералПресс» запустил опрос на тему «Где вы будете встречать Новый год?».