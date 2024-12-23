Андрейченко написала письмо Путину

«Я так счастлива — быть гражданкой России»: Андрейченко написала душещипательное письмо Путину
Уехавшая из России актриса Наталья Андрейченко отреагировала на недавнюю речь президента Владимира Путина.
Исполнительница роли Мэри Поппинс настолько вдохновилась словами главы государства, что написала ему открытое письмо, которое выложила в своих социальных сетях.
Актриса призналась, что послушала всю речь президента и назвала ее «уникальным историческим событием».
«Ваше отношение к народу России, как к членам единой семьи, вызвало у меня слезы восторга. Так как Россия в ответе за спасение планеты», — отметила звезда.
По словам Андрейченко, именно мудрость президента объединила всех граждан страны в одну семью.
«Я заявляю Вам, что я так счастлива — быть гражданкой России», — пояснила Наталья.
В комментариях подписчики принялись критиковать слова артистки. Они отметили, что актриса впала в маразм.
«Прощайте. Была другого мнения о вас. Старость дает знать о себе. Отписываюсь»; «Мудрость не всегда приходит с годами», — написали фанаты артистки.
Андрейченко ответила недовольным ее возвращением в Россию
Несколько лет назад Наталья Андрейченко покинула Россию и обосновалась в Мексике, где проживает в настоящее время. В конце августа 2024 года актриса впервые за долгое время вернулась в Москву. Знаменитость появлялась на светских мероприятиях и в интервью назвала Россию «Родиной» и утверждала, что «гордится» тем, что является русской.
Ранее актриса призналась, что испытала несколько раз в жизни клиническую смерть.