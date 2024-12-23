Названы самые главные мемы в России за 2024 год

Социальная сеть «ВКонтакте» и онлайн-энциклопедия Memepedia провели исследование и узнали, какие мемы россияне считают самими главными за весь уходящий 2024 год.

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«Искусственный интеллект» признан словом года в научной сфере. Ранее в Государственном институте русского языка имени русского поэта Александра Сергеевича Пушкина определили слово 2024 года.