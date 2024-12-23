В Москве простятся с погибшей в Париже моделью Светланой Савицкой

В понедельник на Троекуровском кладбище Москвы начнется прощание с трагически погибшей в Париже телеведущей и моделью Светланой Савицкой.

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Как уже писала "РГ", Светлана Савицкая погибла 30 ноября. По словам одной из подруг ее матери, девушка шла с бизнес-встречи, когда ее сбил автомобиль. Машину занесло на резком повороте, и водитель сбил Светлану.

Виновник ДТП сразу же выскочил из машины и попытался помочь Светлане, но женщина скончалась. В настоящее время он задержан.

"В день аварии Наташа (мама погибшей модели) мне написала страшные слова: "Светы больше нет... Все, конец мне и моей жизни"", - рассказала подруга семьи Савицких.

Коллега Светлана Савицкой, Мария, рассказала "РГ", что модель незадолго до гибели планировала принять участие в показах и других мероприятиях, но трагедия перечеркнула все.

Известно, что Светлана Савицкая часто путешествовала и жила на три дома: в Москве, Париже и Лондоне. Девушке было 34 года. Она снималась для глянцевых журналов L'Officiel, Bazaar, Glamour, вела различные проекты на RU TV, "Пятница!", Europa Plus TV и ЖАРА TV.