Россиян в Таиланде поразила неизвестная болезнь

В Таиланде неизвестные насекомые стали нападать на российских туристов, оставляя на их коже загадочные пятна. Врачи страны пока не могут определить причину этих высыпаний. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил SHOT.

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Одна из пострадавших поделилась своей историей с изданием. Неделю назад она вместе с дочерью и супругом приехала отдыхать на Пхукет. Спустя несколько дней у женщины и ее дочери появились необычные красные пятна на руках. Сначала она предположила, что это реакция на планктон, и решила воздержаться от купания в море на пару дней. Однако у мужа таких симптомов не наблюдалось.

Несмотря на временное прекращение походов на пляж, пятна продолжали возникать. Тайские медики до сих пор не смогли выяснить, какие именно насекомые ответственны за эти укусы. Женщина предполагает, что виновниками могут быть насекомые, обитающие среди густой растительности возле отеля, откуда они могли проникнуть в номер через балкон.

После возвращения домой семья планирует обратиться к российским специалистам для постановки диагноза и назначения лечения, передает Telegram-канал.В Таиланде спасли мужчину, к которому в трусы заползла змея. Речь идет о случае, произошедшем в провинции Районг еще в начале июня.

Представителей службы по отлову змей Snake Rescue Rayong вызвали в дом на востоке провинции. Местный житель обнаружил кобру у себя в трусах посреди ночи.