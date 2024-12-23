В РПЦ высказались об идее многоженства

Представитель Русской православной церкви подчеркнул, что в Российской империи до 1917 года наблюдался значительный рост православного населения, несмотря на отсутствие многоженства.

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Он указал NEWS.ru, что настоящая проблема кроется не в отсутствии многоженства, а в разрушении института традиционной семьи, что, по его мнению, и является основной причиной демографического кризиса.

Ранее Совет улемов Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ)одобрил возможность многоженства для мужчин в России, при условии, что все жены будут находиться в равноправных отношениях и получат равное материальное обеспечение, включая отдельное жилье для каждой из них.

При этом председатель ДУМ РФ, муфтий шейх Равиль Гайнутдин объяснил, что фетва о многоженстве направлена на защиту вдов и сирот погибших участников специальной военной операции.