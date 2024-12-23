На европейской территории России начал устанавливаться ледостав

На водоемах европейской части России начал устанавливаться ледяной покров
На водоемах европейской части России началось формирование ледяного покрова, его толщина достигает 30 см на больших водохранилищах, таких как Волга, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд сообщил, что ледяной покров начал формироваться на водоемах европейской части страны. Как передает ТАСС, толщина льда варьируется от 4 до 30 см, причем на больших водохранилищах, таких как Волга, он наиболее толстый. Вильфанд подчеркнул, что, несмотря на это, существует постоянная опасность выхода на лед, поэтому ежедневно проводится измерение его толщины и выпускаются предупреждения.
Вильфанд также отметил, что на всей территории России, включая регионы Дальнего Востока и Сибири, максимальная толщина льда уже достигает 120 см. Это указывает на значительное увеличение ледяного покрова за последние дни.
В Москве, по прогнозам, до конца недели сохранится умеренно мягкая погода, высота снежного покрова на ВДНХ составляет 11 см. Температура ночью будет опускаться до минус 2-7 градусов, а днем достигать 0 – минус 4 градусов. В новогоднюю ночь ожидается небольшое похолодание по сравнению с текущей неделей, также прогнозируется сильная гололедица по всему Центральному федеральному округу.
Ранее Вильфанд сообщил о сильных морозах, которые ожидаются на следующей неделе в Западной Сибири и регионах Дальнего Востока с ночными температурами до минус 45 градусов.
В Москве же прогнозируется продолжительный период теплой погоды с температурой выше нормы.
Новый 2025 год москвичи и гости столицы встретят со снежным покровом, так как в декабре ожидается от 45 до 60 миллиметров осадков, сообщал синоптик Михаил Леус.